Глава Роскачества Максим Протасов: хорошее вино можно купить за 400 рублей

Роскачество исследует вино восемь лет и уверено, что отечественные вина уже не только не уступают, но во многом превосходят импортные. В интервью РИА Новости глава ведомства Максим Протасов рассказал, красное или белое вино предпочитают россияне, как погодные аномалии влияют на вкус винограда, какое вино пить в разное время года, и какие закуски портят его вкус, почему в ресторанах вино намного дороже, чем в магазинах, а также объяснил, как создается карта качества в регионах, анонсировал проверки товаров на этот год и объявил, какие ГОСТы появятся в скором времени. Беседовали Арина Ткаченко и Диляра Солнцева.

– Максим Александрович, добрый день. Как изменился рынок российского вина за последние годы?

– Начну с того, что мы делаем для того, чтобы качество вина становилось лучше. Последние восемь лет мы совместно с Минсельхозом и Минпромторгом России создаем "Винный гид России". Это комплексный проект, который начинается с проверки качества работы самих виноделен, отбора почвы, обучения виноделов, как производить продукцию в соответствии с требованиями пищевой безопасности. А дальше проводим органолептические и физико-химические исследования по стандартам Международной организации виноградарства и виноделия.

– По каким критериям Роскачество оценивает отечественные вина?

– Мы отбираем вино всех российских виноделен и большинства торговых марок на полках наших магазинов так же, как обычные покупатели, и предоставляем их в аккредитованные лаборатории, где проходят два этапа исследований по многим показателям. Это серьезный, очень непростой труд, результатом которого является составление рейтинга в соответствии с международными стандартами. Высшая оценка рейтинга – 100 баллов. И российских вин, которые дотягивают до 70-80 баллов, становится все больше и больше. Это очень достойные даже на международном уровне вина. Если мы находим какие-то дефекты в вине, то оно также отправляется в наши лаборатории для физико-химического исследования – там мы его разбираем уже на молекулы.

Говоря о динамике, которую показывает наше виноделие за последние пять лет, то действительно цифры не могут не порадовать – это одна из самых успешных отраслей в сфере агропромышленного комплекса.

– Какое количество сортов вина в год проходит через ваши руки?

– От 600 до 800 торговых марок вина нами исследуются, практически всех крупнейших производителей, в том числе виноделен, которые получили статус защищенных географических указаний. Потому что для потребителя важно понимать, в каком регионе, на каком терруаре выращивалось то или иное вино.

– Какое вино считается фальсификатом?

– Вино – это продукт брожения виноградного сока. Любые другие показатели и ингредиенты, которые там есть – вода, либо подсластители, либо красители – все, что происходит не из виноградного сока, это уже фальсификат. Поэтому как в процессе органолептического исследования, так и физико-химического в лабораториях мы стараемся выявить такие элементы, которые явно указывают на то, что это не вино. Настоящее вино имеет только один ингредиент.

– Часто подделывают российское вино?

– Если мы говорим о обнаружении так называемого "невина" под видом вина – это около 4%. То есть из 782 видов вин, которые в 2025 году были нами протестированы и исследованы, 4% вин либо с добавленными ингредиентами, либо с иным сырьем, недобросовестным образом заявили о том, что они являются вином, таковым не являясь.

Мы очень внимательно смотрим на дефекты вина. Ведь есть прямой фальсификат, а есть ухудшение качества в связи с ошибками в технологиях. Действительно очень неприятным дефектом вина является проблема пробки, когда химические элементы из корковой пробки попадают в само вино. Знаменитый, неприятный для любителей вина вкус картона, который появляется в связи с тем, что были проблемы с пробкой, – это технологическая проблема. Также недостаточная укупорка, которая приводит к тому, что вино портится в связи с воздействием кислорода, приобретает, как говорят, вкус кислой капусты. Даже самое хорошее вино можно испортить плохим производственным процессом.

И мы в рамках проекта "Русский Эксперт" постоянно внедряем и сертифицируем систему менеджмента качества большого количества предприятий, находим критические точки, чтобы в процессе изготовления конечный продукт не портился.

– Бытует мнение, что вино с закручивающейся крышкой более низкого качества, чем то, которое закупоривается пробкой, так ли это?

– Нет, наши исследования этого не подтверждают. Главное для вина – это отсутствие соприкосновения с кислородом, и закручивающаяся крышка тоже это позволяет сделать. Другое дело, конечно, что классическая пробка с классическим способом укупорки и открытия более традиционна и более любима потребителями.

– А импортное вино подделывают?

– Мы встречаем случаи подделок дорогих вин, присутствующих на российском рынке, но это единичные случаи, потому что доля дорогих вин достаточно невысока. И издержки, чтобы реализовывать эту продукцию в торговых сетях, в цивилизованных каналах продаж, достаточно высоки. Поэтому, если говорить именно о контрафакте, то есть о производстве продукции под известными торговыми марками "подвальными производителями", то мы такие риски не фиксируем, если вы приобретаете вино в цивилизованных каналах.

И нельзя не сказать о той нише, которая, я считаю, не должна существовать – это псевдо-игристые вина, когда мы с вами видим бутылку из-под игристого вина, и эта жидкость даже шипит и пузырится, а стоит достаточно недорого. Но если посмотреть на маркировку – она оказывается газированным пивным напитком, и не имеет ничего общего с шампанским. Вот такая доля обмана существует на рынке. Напрямую, мы понимаем, производитель не обманывает, он честно указывает, что это не игристое вино, но внешний вид продукции имитирует известное итальянское игристое вино. Роскачество постоянно потребителям объясняет, чтобы они не велись на такие маркетинговые уловки. Мы видим снижение доли такой продукции на рынке, но она до сих пор существует. И у нас есть план усилить исследования с точки зрения мимикрии, то есть исключить полное сличение вида упаковки, маркировки с известными брендами. Поэтому перед покупкой внимательно читайте маркировку.

– Какова сейчас доля отечественного вина на российской полке?

– В 2025 году 62% тихих вин и 74% игристых вин уже были российского производства, это достаточно высокие цифры. То есть, из порядка 800 миллионов литров реализуемых в России вин, 550-530 миллионов литров – это уже российское производство. Мы когда-то о таких цифрах не мечтали, а сейчас доля высока. При этом мы понимаем, что доля не должна быть стопроцентной, потому что тогда не останется спарринг партнеров, не останется конкуренции.

Но не стоит забывать о протекционистских мерах, которые, в том числе, европейские производители применяют для того, чтобы их вино выигрывало по цене. Сейчас этот уровень поддержки Евросоюза нивелируется, и наши производители имеют возможность конкурировать на равных, и во многом уже побеждают, по крайней мере в сегменте вин до одной тысячи рублей. Мы абсолютно уверены, что российские вина – это правильный выбор.

– Сколько в России производится в процентном соотношении тихих вин и игристых вин? Красных и белых вин?

– Если говорить в целом о структуре производства по итогам прошлого года, то здесь тихие вина уверенно лидируют – это почти 65% от общего объема. На игристые приходится около трети, и еще чуть больше 2% занимают крепленые. При этом тренды меняются: доля тихих потихоньку растет, а игристые пока сдали позиции, хотя рынок в целом увеличивается.

Теперь про цвета. В сегменте игристых вин безоговорочное преимущество у белого – его почти 80%. Розовые игристые чувствуют себя все увереннее, набирают почти 19%, и это объяснимо: тут и спрос подрос, и сырья у нас достаточно. А вот красные игристые — это пока нишевая история, меньше 2%. Но забывать о них не стоит, у нас ведь есть свои традиции, автохтонные сорта, так что перспективы у этой ниши хорошие.

В тихих винах сейчас пока лидируют красные — их почти половина, но этот перевес стремительно сокращается. Белые вина составляют 45,5%, а доля розовых тихих — около 6%. Для сравнения: еще в 2023 году отрыв красных был почти 10%, а сейчас разница сократилась до пары процентов. Тренд очевиден: белые и розовые на подъеме. И это подтверждают продажи. Если смотреть на рынок в целом, включая импорт, белые вина уверенно занимают 45% полки. Наши российские белые и розовые растут заметно быстрее всего остального, увеличивая свою долю как за счет импорта, так и за счет российских красных вин. Цифры говорят сами за себя: продажи российских тихих белых в штуках выросли на 7%, а красные прибавили всего 1%.

– В ресторанах и в магазинах стало больше российских вин?

– Уже стало не модно, чтобы в винной карте ресторана не было российского вина. Вы знаете, что Роскачеством был принят ГОСТ по рекомендуемой винной карте ресторана, и количество ресторанов, следующих этому стандарту, растет. Что там записано? Во-первых, выкладка и достаточно широкая представленность во всех категориях российского вина. Во-вторых, российское вино должно идти первым, в-третьих, оно должно содержать правильное описание, в том числе защищенных географических указаний. Это та информация, которая позволяет узнать, откуда это вино, какого оно сорта, и это помогает с выбором вина как ресторанам, так и потребителям.

Также мы создали образцово-показательную идеальную полку российского вина в розничной сети. Она была представлена на форуме "Неделя российского ритейла", и сейчас мы создаем национальный стандарт, который будет рекомендовать торговым сетям именно таким образом выкладывать и представлять российское вино на своих полках.

– Погодные аномалии влияют на вкус и качество вина?

– Конечно, сезон не может не влиять на качество винограда. Если в засушливый год игристым винам и белым винам не хватает, как говорят специалисты, свежести, в связи с тем, что содержание алкоголя в них больше, то в год дождливый в первую очередь страдают красные вина, потому что они становятся более водянистыми, поскольку виноград менее насыщенный. Однако последние годы показали, что наши виноделы научились работать с достаточно большим количеством природных аномалий и катаклизмов. Научились подбирать сорта и делать купажи таким образом, что на качестве готового продукта это практически не сказывается. Это вопрос правильных технологий, которые уже имеют определенную историю. Мы уже в новой России эту историю наработали.

– То есть неважно, при каких условиях будет виноград выращен?

– Зависимость существенно снизилась, но она все равно есть. Бывает удачный год, когда виноградари радуются, потому что виноград насыщенный, удачный, и его достаточно много. Бывает год, когда им приходится очень тяжело работать с имеющимся виноградом, но результат получается достаточно хороший. Сезон важен и для объемных показателей. Сегодня при продажах в 520 миллионов литров и производстве порядка 560, переходящий товарный запас составляет где-то 10%. Мы могли бы производить больше вина, так как весь рынок составляет более 800 миллионов литров, но у нас пока нет столько винограда. Я уверен, что в ближайшее время из-за того, что новые насаждения выйдут в плановую производительность, из-за того, что постоянно продолжаются новые посадки, мы не только сможем производить столько, сколько потребитель уже сейчас хочет, но и, конечно же, задуматься об экспорте. Первый опыт экспорта российского вина в разные страны – не только в страны ЕС, но и в Китай, уже появился.

– Каков объем нашего вина на мировом рынке?

– Минимальный, процент-полтора, мы пока не игрок на экспортном рынке. Потому что мы пока занимались импортозамещением вина, и цифры показывают, что успешно.

– Каков нижний порог цены качественного российского вина?

– Крупные индустриальные производители вина научились делать отличное вино достаточно низкой цены. Мы считаем, что очень хорошее вино в России можно приобрести в пределах 500-600 рублей, но и за 400 рублей вино от крупных производителей получает достаточно высокий рейтинг Роскачества.

– Почему вино в ресторанах в России в несколько раз дороже, чем в магазинах? Может быть, нужна государственная политика в этой сфере, как в некоторых странах?

– Все-таки линейка вин в ресторанах и в торговой сети в серьезной степени различается. Рестораны в основном стараются брать вина уникальных брендов, малотиражные, и их цена, конечно, выше. Вопрос, насколько выше. А это уже вопрос конкуренции.

– Раньше считалось, чем старше вино, тем оно дороже. Сейчас такого уже нет?

– Совершенно верно. Дело в том, что изначально технология производства и качество винограда может быть поставлена таким образом, что вино раскрывается в бутылке длительные годы, а может быть сделано так, что вино доводится и бутилируется уже в раскрывшемся состоянии. Ритейл в первую очередь ориентируется на то, чтобы существовала достаточно высокая оборачиваемость полки, чтобы вино на полке не стояло десять лет. Сейчас просто нужно точно отличать вина выдержанные, и те, которые раскроют букет уже в первые полгода после бутилирования, и "Винный гид России" в этом поможет.

– Какое вино пить в разное время года?

– В последнее время мы наблюдаем тенденцию, что вина, которые ранее имели четкую сезонность, начинают ее терять. Так, например, игристые, которые традиционно в основном шли к новогодним праздникам, теперь имеют устойчивый спрос в течение всего года. Мода на легкие белые, красные и розовые вина сейчас актуальна также в течение всего года. Однако все равно остается некоторая сезонность — летом и весной, как правило, выбор отдается более легким винам, осенью и зимой хочется чего-то более полнотелого, согревающего, и здесь хорошо выручают вина с выдержкой. В игристых можно отдавать предпочтение винам, произведенным классическим методом, с более длительной выдержкой на осадке. Прекрасны также будут вина крепленые, которые традиционно очень хорошо у нас получаются и всегда имеют высокие баллы в исследовании "Винного гида России".

– Какое вино с чем сочетается?

– Долгое время действовало правило, которое, полагаю, знают практически все: красное – к мясу, белое – к рыбе. Это работает, безусловно, и по сей день, но не стоит себя ограничивать правилами. Многие легкие красные вина могут сочетаться с рыбой, особенно имеющей плотное мясо и насыщенный вкус (тунец, скумбрия). А к мясу часто можно подобрать и более полнотелое, с выдержкой белое вино. Здесь, скорее, полезно напомнить, какие продукты сложнее всего сочетаются с вином. Во-первых, это все блюда с острыми соусами и уксусом в составе, также это шоколад и овощи, которые "перебивают" вкус (артишоки, спаржа, брокколи), чеснок. Сладкие блюда и фрукты также могут быть коварными при встрече с вином.

Чтобы избежать неудачных сочетаний, нужно запомнить несколько простых правил: во-первых, вино должно быть слаще блюда, иначе оно покажется кислым. Во-вторых, массивные, насыщенные блюда требуют таких же мощных вин, и наоборот. В-третьих, кислые блюда хорошо сочетаются с кислотными винами. Соль в еде, наоборот, смягчает кислотность вина и подчеркивает его фруктовость. И самое главное правило, которое подтверждают все эксперты, – не бойтесь экспериментировать и ориентируйтесь на свой вкус. Даже самое неожиданное сочетание может стать вашим любимым.

– Какие проверки пищевой продукции запланированы Роскачеством на этот год?

– В 2026 году мы будем исследовать молочную продукцию с высоким содержанием белка. Также будем проводить проверку безглютеновой продукции. Мы выявим, какие продукты называют себя безглютеновыми недобросовестным образом, а какие действительно имеют право находиться на полках розничных сетей.

Мы посмотрим на такую растущую и достаточно емкую категорию как лапша быстрого приготовления. Мы знаем, что довольно много офисных сотрудников эту продукцию приобретают и употребляют, поэтому нас часто просили исследовать эту категорию, посмотреть на нее комплексно. Мы обязательно это сделаем в 2026 году.

Проверим также спортивное питание и БАДы. Мы в прошлом году достаточно много изучали биологически активные добавки, находили определенные нарушения в продукции с "Омега-3". И спортивное питание в разных сегментах мы будем также серьезно исследовать.

– Непищевые товары будете проверять?

– Обязательно. Это будет и одноразовая посуда, в первую очередь, пластиковая, и зарядные устройства, и детская летняя обувь – так называемые "кроксы" и все конкуренты этого бренда – всю линейку тоже мы обязательно посмотрим с точки зрения и факторов безопасности, и потребительских свойств.

Достаточно большой объем исследований нами будет проводиться в 2026 году, более 50 товарных категорий каждый год в рамках нашего мониторингового блока мы тестируем, отбирая их на полках, рассказывая потребителям о реальной ситуации в этой отрасли, снимая с полок ту продукцию, которая обманывает потребителей, и, конечно же, вручая государственный Знак качества и продвигая продукцию, которая соответствует не только ГОСТам, но опережающим стандартам Роскачества.

– Вы проверяете товары и российского производства, и импортные?

– Всегда в исследования у нас попадают лидеры рынка, вне зависимости от страны происхождения. Потому что, когда мы с вами приходим в магазин и видим выкладку продукции, мы должны о ней знать всю информацию.

– Расскажите, пожалуйста, о результатах проверок, которые вы завершили в последнее время.

– Буквально на днях мы опубликовали результаты исследования меда, которое мы проводим регулярно в рамках масштабной проверки продукции, называемой "медом". Во время этой проверки большую часть меда мы закупали на маркетплейсах. Наша ключевая задача – очистить рынок от фальсификата и добиться того, чтобы производители и торговые сети следовали поправкам к закону "О пчеловодстве", принятым в 2024 году.

Также в конце прошлого года по просьбе большого числа потребителей мы провели проверку линейки моторных масел и расскажем о ее результатах очень скоро.

– В последние годы вы проводили проверки сыра в пицце, проверяли шаурму. К вам поступали просьбы о проверке роллов, бургеров или другого фастфуда?

– Мы понимаем, что рынок готовой еды растет галопирующими темпами и в ресторанном сегменте, и в сегменте торговых сетей. Это самый растущий сегмент продовольственного рынка, и мы не можем на него не обращать внимания, в том числе потому, что именно в этой товарной категории очень сильны риски брака и испорченной продукции. Поэтому Роскачество создает национальный стандарт на готовую еду, где будут четко описаны требования к данной продукции. И, конечно же, мы постоянно проводим исследования такой продукции – на 2026 год у нас запланировано исследование бургеров. Достаточно много потребителей обращалось к нам с этой просьбой, в связи с тем, что на рынок приходят новые сети, продающие данную продукцию, и мы хотим посмотреть, насколько она качественна, насколько данные о сырье, которые заявляются, объективны, и нет ли там нарушений с точки зрения технологии производства.

– В 2025 году вы проводили проверку оливкового масла, а в этом году будете проверять сливочное или подсолнечное масло?

– В прошлом году впервые в России довольно сложными методиками мы исследовали оливковое масло и выявили довольно много нарушений. Мы проводим работу с торговыми сетями и производителями, направляем им результаты исследований, чтобы они провели корректирующие мероприятия и сняли с полок продукцию с нарушениями. Обычно меры принимают в первые дни, а производители через некоторое время возвращаются к нам, чтобы провести повторные проверки. Мы называем это эффектом Роскачества. Мы точно в этом году повторно проведем исследование оливкового масла, чтобы убедиться в том, что оливковое масло на российском рынке качественное. И да, мы будем проводить дополнительные исследования и сливочного, и подсолнечного масла, в том числе для определения продуктов, которые могут получить государственный знак качества.

– Какие ГОСТы, разрабатываемые Роскачеством, планируется принять в этом году?

– Самый важный и серьезный – это национальный ГОСТ на продукцию русской кухни, который мы разрабатываем совместно с рабочей группой Минпромторга. В него входит большое количество ценителей, любителей, профессионалов и рестораторов, которые очень хорошо разбираются в истории русской кухни. После того, как мы завершим разработку ГОСТа, хотим подать его на признание русской кухни культурным наследием мира, как некоторые другие страны уже сделали. Для этого мы должны обобщить весь опыт и историю русской кухни. Более того, во многих странах существует система сертификации ресторанов, которые заявляют, что они — рестораны, к примеру, итальянской кухни, и есть целый ряд международных и национальных стандартов, которым нужно соответствовать. Подобную работу мы активно ведем. На сегодняшний момент мы считаем, что в этот ГОСТ войдет порядка 300 типовых традиционных российских блюд, и уже около 140 блюд описаны.

Второй блок – это ГОСТ на подарочный комплект новорожденному. Довольно во многих регионах сейчас есть такая практика, и для нас важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт как рекомендации регионам. С чем же мамочка должна выходить из роддома? Какой адекватный набор продуктов и продукции должен содержаться в этом эталонном наборе, коробке новорожденного?

Кроме того, мы делаем большую линейку зеленых стандартов – на зеленый офис и зеленое жилье – с повышенными экологическими характеристиками, и зеленую косметику и бытовую химию.

– В прошлом году Роскачество подписало соглашение с "АвтоВАЗом", начались ли проверки российского автопрома?

– Соглашение касалось двух сфер. Первое — это диагностика качества процессов и внедрение системы менеджмента качества в предприятиях автомобильной промышленности. Это не только "АвтоВАЗ", это и другие предприятия, в том числе поставщики автоагрегатов и продукции для российского автопрома. Для нас критически важно внедрять систему менеджмента качества на этих предприятиях.

Во-вторых, в рамках этого соглашения мы договорились о том, что автомобильная отрасль вместе с нами занимается просвещением потребителей. И вы знаете о серьезном исследовании шин, которое было проведено нами в конце прошлого года с выявлением токсичных элементов, с принятием правительством определенных решений в отношении экологического сбора. Это следствие этой работы.

Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких организаций, как Роскачество, в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем.

– И запчасти для иномарок будете проверять?

– Продукцию и российского, и иностранного автопрома.

– Когда начнете проверки?

– Для этого необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые есть у Роскачества. Для нас это отдельное направление работы.

– Многие китайские автопроизводители локализуют сборку на российском рынке, и их конечную продукцию тоже будете проверять?

– Я уверен, что мы к этому придем.

– Роскачество работает с товарами со всей страны. В каких регионах качество товаров и производств выросло?

– Мы действительно формируем карту, рейтинг качества в российских регионах, базируясь на нескольких принципах.

Первый принцип – это количество заявок на прохождение предприятиями региона премии правительства РФ в области качества. Это старейшая премия правительства в нашей стране, в этом году ей исполняется 30 лет, и все эти годы с ее помощью мы улучшаем качество работы в разных отраслях. Организации, участвующие в премии, получают возможность пройти бесплатную бизнес-диагностику, получить рекомендации профессиональных экспертов по совершенствованию управленческих процессов. И во многих секторах, в частности, в агропроме, мы видим историю успеха – многие регионы соревнуются по числу предприятий, которые пройдут диагностику в рамках премии. А когда много предприятий работают над эффективностью процессов и внедряют современные системы управления, такие как клиентократия, сам регион становится более эффективным – и доходы предприятий растут, и налогооблагаемая база растет, и качество продукции и услуг растет.

Второй фактор – это системы менеджмента качества. Мы смотрим на количество предприятий в разрезе отраслей, в разрезе регионов и предоставляем эту информацию главам регионов. С конца 2025 года Роскачество начало сертификацию систем менеджмента качества на предприятиях страны в рамках проекта "Русский Эксперт". Наша задача – проводить максимально объективные, тщательные и практико-ориентированные аудиты, ведь для любой организации внедрение систем менеджмента качества – ключевой фактор роста производительности и конкурентоспособности, а в конечном счете – прямой путь к улучшению качества продукции и услуг, а также жизни граждан.

Третий блок – это количество государственных Знаков качества. Здесь, конечно же, надо похвалить лидеров – это Московская область, Белгород, Краснодарский край и Москва, которые вкладываются в качество своих товаров, мы видим это в процессе веерных исследований.

– Ежегодно число претендентов на премию растет, сколько участников будет в этом году?