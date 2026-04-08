Эксперт рассказал, чем обернется временное открытие Ормузского пролива

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Временное открытие Ормузского пролива станет для российского судоходства скорее снижением рисков, чем прямым выигрышем, поскольку для отечественных компаний экономический эффект будет косвенным, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.

"Если информация о "безопасном и немедленном" открытии Ормузского пролива подтвердится и удержится хотя бы несколько недель, для российского судоходства это скорее снижение рисков, чем прямой выигрыш. Ормуз важен не столько для российских экспортных потоков напрямую, сколько как точка, через которую идет значительная часть мировой нефти и СПГ", - считает эксперт.