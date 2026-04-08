Эксперт рассказал, чем обернется временное открытие Ормузского пролива
12:25 08.04.2026 (обновлено: 12:32 08.04.2026)
Эксперт рассказал, чем обернется временное открытие Ормузского пролива

Гриняев: временное открытие Ормузского пролива снизит риски для судоходства

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Временное открытие Ормузского пролива станет для российского судоходства скорее снижением рисков, чем прямым выигрышем, поскольку для отечественных компаний экономический эффект будет косвенным, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что в рамках этих договоренностей Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в среду утром, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
"Если информация о "безопасном и немедленном" открытии Ормузского пролива подтвердится и удержится хотя бы несколько недель, для российского судоходства это скорее снижение рисков, чем прямой выигрыш. Ормуз важен не столько для российских экспортных потоков напрямую, сколько как точка, через которую идет значительная часть мировой нефти и СПГ", - считает эксперт.
По его словам, при стабилизации прохода через пролив стоит ожидать снижения страховых ставок, фрахта и задержек по всем азиатско-европейским маршрутам.
"Для российских компаний главный эффект будет косвенным: снизится волатильность на мировом рынке топлива и морской логистики, а следовательно, может стать дешевле страхование и проще планирование рейсов через Суэц, Красное море и Индийский океан", - заключил Гриняев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Высший совет национальной безопасности Ирана после заявлений Трампа сообщил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства.
