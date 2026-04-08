Несколько взрывов прогремели на иранском острове Сирри, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2026
12:05 08.04.2026 (обновлено: 12:09 08.04.2026)
Несколько взрывов прогремели на иранском острове Сирри, пишут СМИ

MEHR: несколько взрывов прогремели на иранском острове Сирри

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на иранском острове Сирри в Персидском заливе, причина неизвестна, передает иранское агентство Mehr.
"Сегодня утром на острове Сирри было несколько взрывов, источник которых не определен", - говорится в публикации.
Агентство до этого сообщало о нескольких взрывах на НПЗ острова Лаван на юге Ирана после объявления перемирия между Ираном и США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.
