Движение судов по Ормузскому проливу не возобновилось

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спустя восемь часов после объявления о прекращении огня и три часа спустя согласия Ирана на открытие Ормузского пролива движение по нему так и не возобновилось, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными движения морских судов в этом районе.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в среду утром, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
Данные отслеживания положения судов свидетельствуют, что большое количество судов скопилось с обеих сторон пролива, однако в водах самого пролива по-прежнему пусто.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
По утверждению иранского Совбеза, в число пунктов предложения, с которым согласились США, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения исламской республикой урана, а также выводе всех войск США из Ближнего Востока.