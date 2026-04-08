Движение судов по Ормузскому проливу не возобновилось

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спустя восемь часов после объявления о прекращении огня и три часа спустя согласия Ирана на открытие Ормузского пролива движение по нему так и не возобновилось, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными движения морских судов в этом районе.