Проход судов через Ормузский пролив после прекращения огня возобновляется

MarineTraffic: в Ормузском проливе возобновляется проход судов

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Проход судов через Ормузский пролив постепенно возобновляется после новостей о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке, следует из данных MarineTraffic.
Как сообщил президент США Дональд Трамп нынешней ночью в своей соцсети Truth Social, Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Решение по проливу стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня с Тегераном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
"В Ормузском проливе появляются первые признаки активности судов после объявления о прекращении огня, которое включает в себя временное возобновление работы этого стратегически важного водного пути для проведения переговоров", - пишет MarineTraffic в соцсети X.
Отмечается, что в настоящее время фиксируются первые движения. Так, греческий сухогруз NJ Earth пересек пролив в 11.44 мск, а судно Daytona Beach под флагом Либерии прошло в 9.59 мск.
По данным организации, в регионе остаются сотни судов, в том числе 426 танкеров, 34 судна для перевозки сжиженного нефтяного газа 19 судов для перевозки сжиженного природного газа, многие из которых фактически застряли во время перебоев в движении.
