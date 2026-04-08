Проход судов через Ормузский пролив после прекращения огня возобновляется

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Проход судов через Ормузский пролив постепенно возобновляется после новостей о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке, следует из данных MarineTraffic.

"В Ормузском проливе появляются первые признаки активности судов после объявления о прекращении огня, которое включает в себя временное возобновление работы этого стратегически важного водного пути для проведения переговоров", - пишет MarineTraffic в соцсети X.

Отмечается, что в настоящее время фиксируются первые движения. Так, греческий сухогруз NJ Earth пересек пролив в 11.44 мск, а судно Daytona Beach под флагом Либерии прошло в 9.59 мск.