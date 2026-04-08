В Приморье осудили мужчину, обещавшего заключенному участие в СВО - РИА Новости, 08.04.2026
08:57 08.04.2026
В Приморье осудили мужчину, обещавшего заключенному участие в СВО

В Приморье осудили мужчину, вымогавшего у сестры заключенного 30 млн рублей

08.04.2026
Суд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. В Приморье осудили мужчину, который пытался выманить у сестры заключённого 30 миллионов рублей за содействие в заключении контракта с МО РФ и её братом, для прекращения уголовного преследования в отношении последнего, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
В судебном заседании установлено, что обвиняемый в составе группы лиц требовал с женщины 30 миллионов рублей за содействие в заключении контракта с МО РФ и её братом, чтобы тот мог отправиться на СВО и в отношении него было прекращено уголовное дело. В июне 2025 года фигурант и его знакомый встретились с потерпевшей в городе Артём в Приморье и после получения части суммы были задержаны ФСБ.
"Восьмого апреля 2026 года Артёмовским городским судом постановлен приговор, которым подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года, с отбыванием наказания в колонии общего режима", – рассказала собеседница агентства.
Не попал в ВСУ из-за долгов. Задержанный житель Кубани о том, как собирался поехать на Украину - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России
17 декабря 2025, 09:48
 
ПроисшествияРоссияАртемФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
