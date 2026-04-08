Семьи в России перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно​
04:03 08.04.2026 (обновлено: 09:31 08.04.2026)
Семьи в России перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно​

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Социальный фонд России в связи с майскими праздниками до конца апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд 29-30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая", - сказано в сообщении.
Уточняется, что досрочно будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
В пресс-службе добавили, что досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений "Почты России" в каждом регионе.
Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства в мае будут перечислены по стандартному графику 5-го числа.
Для удобства родителей большинство детских пособий фонд выплачивает в единый день. Каждое 3-е число поступают средства за прошедший месяц, если выбрано безналичное перечисление. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают пособия через Почту России, доставка идет с 3-го по 25-е число в зависимости от утвержденного графика доставки.
В пресс-службе уточнили, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда.
