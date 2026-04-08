Движение поездов восстанавливают между Дагестаном и Чечней

Мост через реку Ярык-Су во время обильных осадков в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты проводят комплекс мероприятий для восстановления движения грузовых поездов и поездов дальнего следования между Дагестаном и Чечней, сообщили РИА Новости в правительстве Дагестана.

В результате прошедших 28 марта обильных осадков обрушились два железнодорожных моста на перегоне Хасавюрт – Кадиюрт, движение поездов дальнего следования и грузовых поездов в сторону Чечни временно приостановлено. С 29 марта между республиками было открыто сообщение для хозяйственных поездов по существующему третьему мосту не более 15 км/ч (для ремонтной техники и подвоза строительных материалов) и начаты восстановительные работы.

"Правительство Дагестана совместно с Северо-Кавказской железной дорогой – филиалом ОАО "РЖД", проводит комплекс мероприятий по восстановлению полноценного железнодорожного движения в регионе... Доставлено металлическое пролетное строение со станции Батайск к месту проведения ремонтных работ в городе Хасавюрте. Также для проведения работ со станции Уордон-Шамары Свердловской железной дороги прибыл кран, смонтированный на подвижном железнодорожном составе", – говорится в сообщении.

Как рассказал вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов, сейчас проводятся технические работы, включая установку пролетного строения, тетраподов, обволовку бутовым камнем опоры и подготовку к укладке настила на пролетное строение. Ориентировочный срок завершения работ – 15 апреля.