Движение поездов восстанавливают между Дагестаном и Чечней - РИА Новости, 08.04.2026
10:36 08.04.2026 (обновлено: 10:37 08.04.2026)
МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты проводят комплекс мероприятий для восстановления движения грузовых поездов и поездов дальнего следования между Дагестаном и Чечней, сообщили РИА Новости в правительстве Дагестана.
В результате прошедших 28 марта обильных осадков обрушились два железнодорожных моста на перегоне Хасавюрт – Кадиюрт, движение поездов дальнего следования и грузовых поездов в сторону Чечни временно приостановлено. С 29 марта между республиками было открыто сообщение для хозяйственных поездов по существующему третьему мосту не более 15 км/ч (для ремонтной техники и подвоза строительных материалов) и начаты восстановительные работы.
"Правительство Дагестана совместно с Северо-Кавказской железной дорогой – филиалом ОАО "РЖД", проводит комплекс мероприятий по восстановлению полноценного железнодорожного движения в регионе... Доставлено металлическое пролетное строение со станции Батайск к месту проведения ремонтных работ в городе Хасавюрте. Также для проведения работ со станции Уордон-Шамары Свердловской железной дороги прибыл кран, смонтированный на подвижном железнодорожном составе", – говорится в сообщении.
Как рассказал вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов, сейчас проводятся технические работы, включая установку пролетного строения, тетраподов, обволовку бутовым камнем опоры и подготовку к укладке настила на пролетное строение. Ориентировочный срок завершения работ – 15 апреля.
Кроме того, 28 марта также разрушился один пролет ж/д моста по нечетному пути на перегоне Каякент-Берикей. На этом участке два пути, транспортное сообщение организовано по второму неповрежденному. В настоящее время подготовлены две подферменные площадки для установки опорных частей, произведен монтаж и установка подферменных металлических тумбочек, организована передислокация металлического пролетного строения длиной 24 метра с Приволжской железной дороги на станцию Дагестанские Огни. Проведен монтаж консолей, тротуарных настилов, перильного ограждения, а также заготовлен мостовой брус для укладки на новое пролетное строение. Ориентировочный срок завершения работ - 8 апреля.
 
Республика ДагестанХасавюртСеверо-Кавказская железная дорогаБатайск
 
 
