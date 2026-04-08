В Москве задержали иностранца за поджог восстановительного поезда метро - РИА Новости, 08.04.2026
12:34 08.04.2026 (обновлено: 13:01 08.04.2026)
В Москве задержали иностранца за поджог восстановительного поезда метро

В Москве задержали иностранца за поджог восстановительного поезда в депо метро

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иностранец поджег восстановительный поезд в депо на станции "Марк" в Москве по заданию куратора за вознаграждение в 100 тысяч рублей, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
В ведомстве отметили, что в дежурную часть полиции на станции Москва-Савеловская поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции "Марк" о возгорании восстановительного поезда на территории локомотивного депо.
"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что причиной пожара стал поджог. В результате инцидента кабина локомотива выгорела полностью, никто из граждан не пострадал. Благодаря оперативным действиям работников депо, использовавших огнетушители, очаг возгорания был своевременно локализован", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (Террористический акт).
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские при содействии сотрудников УФСБ РФ по Москве и Московской области установили личность и местонахождение поджигателя - им оказался ранее не судимый и официально не трудоустроенный 28-летний иностранный гражданин. Его задержали по месту временного пребывания в столице и доставили в полицию.
"В ходе допроса иностранец сообщил, что через мессенджер получил от неустановленного лица задание совершить поджог восстановительного поезда за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
По указанию куратора ночью он проник на территорию локомотивного депо, после чего, используя спички и легковоспламеняющуюся жидкость, подпалил состав, снимая все на мобильный телефон. Отчёт о проделанной работе он отправил нанимателю, однако обещанных денег так и не получил.
Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются заказчики и возможные соучастники преступления", - заключили правоохранители.
