Более 100 новых тротуаров построят в Подмосковье по нацпроекту

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вдоль региональных дорог в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья построят 105 новых тротуаров по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", работы проведут до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Для удобства и безопасности пешеходов дорожники обустроят более 68 километров новых тротуаров, 55 километров из них построят в малых населенных пунктах. Наибольший объем работ реализуют в четырех округах: Чехове, Домодедове, Пушкинском и Наро-Фоминском. К работам планируется приступить летом", — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Например, в Чехове построят 5,8 километра новых тротуаров: в деревне Красные Орлы, на пути из села Новоселки в деревню Крюково, вдоль дороги из деревни Костомарово в деревню Репниково, а также на Старом Симферопольском шоссе у деревень Красные Холмы и Углешня.

В Домодедове около пяти километров пешеходных дорожек обустроят на участке от улицы Пушкина до улицы Чехова в микрорайоне Востряково, в деревнях Ильинское и Курганье. В Пушкинском округе (4,5 километра) — в деревне Нововоронино, на улице Станционной в поселке Ашукино, в селе Барково, на участке улицы Ленина в поселке Лесные Поляны, между остановками "Огорхоз" и "Невзоровское кладбище" и на подходе к селу Ельдигино.