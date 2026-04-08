Более 100 новых тротуаров построят в Подмосковье по нацпроекту
Новости Подмосковья
 
13:19 08.04.2026
Более 100 новых тротуаров построят в Подмосковье по нацпроекту

В Подмосковье построят 106 новых тротуаров по нацпроекту в 2026 году

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиБолее 100 новых тротуаров построят в Подмосковье по нацпроекту
Более 100 новых тротуаров построят в Подмосковье по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Более 100 новых тротуаров построят в Подмосковье по нацпроекту
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вдоль региональных дорог в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья построят 105 новых тротуаров по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", работы проведут до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для удобства и безопасности пешеходов дорожники обустроят более 68 километров новых тротуаров, 55 километров из них построят в малых населенных пунктах. Наибольший объем работ реализуют в четырех округах: Чехове, Домодедове, Пушкинском и Наро-Фоминском. К работам планируется приступить летом", — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Например, в Чехове построят 5,8 километра новых тротуаров: в деревне Красные Орлы, на пути из села Новоселки в деревню Крюково, вдоль дороги из деревни Костомарово в деревню Репниково, а также на Старом Симферопольском шоссе у деревень Красные Холмы и Углешня.
В Домодедове около пяти километров пешеходных дорожек обустроят на участке от улицы Пушкина до улицы Чехова в микрорайоне Востряково, в деревнях Ильинское и Курганье. В Пушкинском округе (4,5 километра) — в деревне Нововоронино, на улице Станционной в поселке Ашукино, в селе Барково, на участке улицы Ленина в поселке Лесные Поляны, между остановками "Огорхоз" и "Невзоровское кладбище" и на подходе к селу Ельдигино.
А в Наро-Фоминском округе (4,4 километра) безопаснее станет на улицах Советской и Левобережье в селе Атепцево, у остановки "Ерюхино", на улицах Утренней и Центральной в селе Каменское, в поселке Архангельский, на участке от улицы Праздничной до улицы Алексеевской в Наро-Фоминске.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БлагоустройствоТротуары
 
 
