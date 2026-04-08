В Подмосковье подтоплены 193 приусадебных участка

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 190 приусадебных участков, 14 автомобильных дорог и два моста подтоплены талыми водами на территории Подмосковья, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Московской области подтоплены 193 приусадебных участка, 14 участков дорог и два низководных моста, от транспортного сообщения отрезано село Слемские Борки в подмосковных Луховицах. Эвакуация населения на данный момент не планируется", - говорится в сообщении.
В целях жизнеобеспечения населения спасатели организовали лодочную переправу, для перевозки людей задействована техника высокой проходимости. Катера ГИМС доставляют в отрезанный паводком населенный пункт продукты питания и медикаменты.