В Подмосковье подтоплены 193 приусадебных участка - РИА Новости, 08.04.2026
11:58 08.04.2026 (обновлено: 14:21 08.04.2026)
В Подмосковье подтоплены 193 приусадебных участка и два моста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Сотрудники спасательной службы МЧС РФ перевозят жителей одного из населенных пунктов на автомобиле повышенной проходимости в Луховицком районе Московской области
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 190 приусадебных участков, 14 автомобильных дорог и два моста подтоплены талыми водами на территории Подмосковья, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Московской области подтоплены 193 приусадебных участка, 14 участков дорог и два низководных моста, от транспортного сообщения отрезано село Слемские Борки в подмосковных Луховицах. Эвакуация населения на данный момент не планируется", - говорится в сообщении.
В целях жизнеобеспечения населения спасатели организовали лодочную переправу, для перевозки людей задействована техника высокой проходимости. Катера ГИМС доставляют в отрезанный паводком населенный пункт продукты питания и медикаменты.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЛуховицыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
