На Западе сделали тревожное заявление о перемирии США и Ирана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Боевые действия между США и Ираном могут вновь начаться позже в апреле, пишет Spectator.
«
"Даже если эти две недели пройдут без инцидента, позже в этом месяце мы можем стать свидетелями тех же событий", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, объявленное перемирие — лишь пауза конфликта, который может возобновиться, поскольку президент США Дональд Трамп считает соглашение на уступки слабостью, а иранцы будут скептично относится к предложениям американской стороны.
Как сообщил Трамп ночью в среду в соцсети Truth Social, Иран согласился открыть Ормузский пролив. Это решение стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Тегеран открывает проход для судов на две недели.