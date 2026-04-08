Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 08.04.2026
Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном, считает политолог

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американист Малек Дудаков полагает, что за перемирием, которое заключили США и Иран, последуют сложные переговоры, но американский президент Дональд Трамп сделает все, чтобы вооруженное противостояние не возобновилось.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
По мнению Дудакова, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке из-за ситуации с разрушенными американскими базами. Как подчеркнул эксперт в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД, сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов.
"Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения. Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились", – отметил американист.
Как считает эксперт, Трамп испытывает колоссальное давление внутри США, в том числе и из-за опросов общественного мнения, которые показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие.
"Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики", – заключил Дудаков.
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала