Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном, считает политолог

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американист Малек Дудаков полагает, что за перемирием, которое заключили США и Иран, последуют сложные переговоры, но американский президент Дональд Трамп сделает все, чтобы вооруженное противостояние не возобновилось.

По мнению Дудакова, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке из-за ситуации с разрушенными американскими базами. Как подчеркнул эксперт в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД , сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов.

"Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения. Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились", – отметил американист.

Как считает эксперт, Трамп испытывает колоссальное давление внутри США, в том числе и из-за опросов общественного мнения, которые показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие.