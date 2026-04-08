США и Иран договорились о двухнедельном перемирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, еще накануне грозивший Ирану "адом", согласился на двухнедельное прекращение огня. Стороны обсудят сделку, по которой с Тегерана снимут все санкции, он получит компенсацию ущерба и сохранит контроль над Ормузским проливом.
Главное о ситуации на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.
Полное и немедленное открытие Ормуза
За несколько часов до истечения срока собственного ультиматума Трамп заявил, что Штаты уже "перевыполнили" все военные задачи в операции против Ирана, и поддержал перемирие, которому содействовал Пакистан.
"Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран, и, при условии согласия исламской республики на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения сроком на две недели".
Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из десяти пунктов, которое глава Белого дома назвал приемлемой основой для диалога. Все недоговоренности стороны должны уладить в течение двух недель, после чего они подпишут финальное соглашение. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
"Неоспоримое поражение"
Прекращение огня подтвердили и в Иране, назвав это великой победой.
"Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей вероломной, незаконной и преступной войне против иранского народа".
Тегеран опубликовал план урегулирования, который иранцы "вынудили принять США". Среди основных положений:
- сохранение контроля ИРИ над Ормузским проливом;
- отмена первичных и вторичных санкций и компенсация ущерба Тегерану;
- признание его права на обогащение урана;
- вывод американских сил из региона;
- прекращение столкновений на всех фронтах;
- прекращение действия всех резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.
Иран согласился обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель. При этом Тегеран сделал предупреждение.
«
"Мы держим палец на курке. Если противник совершит малейшую ошибку, мы ответим ему с полной силой".
Израиль также поддержал перемирие с исламской республикой. По данным портала Ynet, оно обязывает ЦАХАЛ прекратить бои с "Хезболлой" на территории Ливана, однако в офисе премьера Биньямина Нетаньяху это отрицают.
Новость о прекращении огня повлияла на нефтяные котировки. По состоянию на 3:04 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 12,6% относительно предыдущего закрытия — до 91,92 доллара за баррель, показатель впервые с 23 марта опустился ниже отметки в 92 доллара. Майские фьючерсы на WTI снизились на 16,6% — до 94,1 доллара.