США и Иран договорились о двухнедельном перемирии
06:42 08.04.2026 (обновлено: 14:01 08.04.2026)

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии

© AP Photo / Vahid Salemi — Разбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате американо-израильского удара в Тегеране
Разбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате американо-израильского удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, еще накануне грозивший Ирану "адом", согласился на двухнедельное прекращение огня. Стороны обсудят сделку, по которой с Тегерана снимут все санкции, он получит компенсацию ущерба и сохранит контроль над Ормузским проливом.
Полное и немедленное открытие Ормуза

За несколько часов до истечения срока собственного ультиматума Трамп заявил, что Штаты уже "перевыполнили" все военные задачи в операции против Ирана, и поддержал перемирие, которому содействовал Пакистан.
«
"Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран, и, при условии согласия исламской республики на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения сроком на две недели".
Президент США Дональд Трамп
Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из десяти пунктов, которое глава Белого дома назвал приемлемой основой для диалога. Все недоговоренности стороны должны уладить в течение двух недель, после чего они подпишут финальное соглашение. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
"Неоспоримое поражение"

Прекращение огня подтвердили и в Иране, назвав это великой победой.
«
"Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей вероломной, незаконной и преступной войне против иранского народа".
Тегеран опубликовал план урегулирования, который иранцы "вынудили принять США". Среди основных положений:
  • сохранение контроля ИРИ над Ормузским проливом;
  • отмена первичных и вторичных санкций и компенсация ущерба Тегерану;
  • признание его права на обогащение урана;
  • вывод американских сил из региона;
  • прекращение столкновений на всех фронтах;
  • прекращение действия всех резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.
Иран согласился обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель. При этом Тегеран сделал предупреждение.
«
"Мы держим палец на курке. Если противник совершит малейшую ошибку, мы ответим ему с полной силой".
Израиль также поддержал перемирие с исламской республикой. По данным портала Ynet, оно обязывает ЦАХАЛ прекратить бои с "Хезболлой" на территории Ливана, однако в офисе премьера Биньямина Нетаньяху это отрицают.
Новость о прекращении огня повлияла на нефтяные котировки. По состоянию на 3:04 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 12,6% относительно предыдущего закрытия — до 91,92 доллара за баррель, показатель впервые с 23 марта опустился ниже отметки в 92 доллара. Майские фьючерсы на WTI снизились на 16,6% — до 94,1 доллара.
