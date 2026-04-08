11:39 08.04.2026
Мирошник рассказал о переговорном процессе по Украине

Мирошник: стороны урегулирования по Украине не отказываются от переговоров

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но ни одна из сторон - Россия, Украина и США - от них не отказалась, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Переговорный процесс поставлен на паузу, потому что сильно меняется конъюнктура вокруг. Не исключаю, что будут внесены корректировки в позиции сторон за столом переговоров. Но пока у трех сторон, которые участвуют в переговорах, никаких изменений, отказа от переговоров нет", - сказал Мирошник в эфире радио Sputnik.
По его мнению, Украина хотела бы отказаться от переговоров, но не может, так как это может "навлечь обиду" со стороны США.
О том, что переговорный процесс по Украине пока на паузе, у США много других дел, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться".
