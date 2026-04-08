Мирошник рассказал о переговорном процессе по Украине

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но ни одна из сторон - Россия, Украина и США - от них не отказалась, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Переговорный процесс поставлен на паузу, потому что сильно меняется конъюнктура вокруг. Не исключаю, что будут внесены корректировки в позиции сторон за столом переговоров. Но пока у трех сторон, которые участвуют в переговорах, никаких изменений, отказа от переговоров нет", - сказал Мирошник в эфире радио Sputnik.
О том, что переговорный процесс по Украине пока на паузе, у США много других дел, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться".