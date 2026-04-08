Пентагон готов возобновить операцию против Ирана при необходимости

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Генерал Дэн Кейн, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США, заявил, что вооруженные силы США готовы возобновить военную операцию против Ирана, но рассчитывают, что этого не потребуется.

"Скажем прямо: прекращение огня - это пауза, и объединённые силы готовы, если поступит приказ или возникнет необходимость, возобновить боевые действия с той же скоростью и точностью, которые мы демонстрировали в течение последних 38 дней. И мы надеемся, что до этого не дойдёт", - сказал Кейн журналистам.