Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:24 08.04.2026
В РПЦ рассказали, почему важно примириться перед Пасхой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДевушка демонстрирует пасхальные яйца и кулич
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Перед Пасхой необходимо примириться с людьми – это будет исполнением заповеди и лучшим подарком на праздник, рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Православный повар рассказал, как лучше красить яйца на Пасху
6 апреля, 03:34
"Перед Великим постом было Прощеное воскресенье. Но перед величием того события, которое происходит, - спасением человеческого рода (Воскресения Христова – ред.)… давайте погасим все наши недоразумения. Постараемся себя очистить от того, к чему нас призывает Евангелие не прикасаться: осуждению, вражде, обидам, злобе", - сказал отец Михаил Потокин на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, лучший подарок Богу – сделать то, что он хочет от нас.
"Когда-то Он сказал своим ученикам: "Я хочу, чтобы вы были так же едины, как мы с Отцом". Поэтому, если мы не можем прийти на службу, если нет возможности сделать доброе дело, если мы сами нуждаемся, то хотя бы можем быть объединены в этот момент с другими людьми и можем из своей жизни убрать обиду, вражду и прочее, что нас разделяет. Когда мы соединяемся, слова "Христос посреди нас" становятся жизнью", - заключил священник.
В свою очередь, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) отметил, что Пасха, возможно, является самым благословенным периодом для исполнения главной заповеди - о любви к Богу и ближнему.
"В плане душевном, эмоциональном люди сейчас гораздо менее сплочённые, чем даже в позднем Советском Союзе. Преодолеть в эти дни (пасхальные - ред.) вражду, обиды и протянуть руку, постараться любовью к ближнему преодолеть то, что разделяло – это было бы лучшим способом отметить Пасху - и по отношению к Богу, и по отношению к человеку", – сказал епископ Силуан.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
6 апреля, 17:06
 
РелигияМихаил Потокин (протоиерей)Московский ПатриархатМосковская ПатриархияРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала