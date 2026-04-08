В РПЦ рассказали, почему важно примириться перед Пасхой

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Перед Пасхой необходимо примириться с людьми – это будет исполнением заповеди и лучшим подарком на праздник, рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.

"Перед Великим постом было Прощеное воскресенье. Но перед величием того события, которое происходит, - спасением человеческого рода (Воскресения Христова – ред.)… давайте погасим все наши недоразумения. Постараемся себя очистить от того, к чему нас призывает Евангелие не прикасаться: осуждению, вражде, обидам, злобе", - сказал отец Михаил Потокин на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, лучший подарок Богу – сделать то, что он хочет от нас.

"Когда-то Он сказал своим ученикам: "Я хочу, чтобы вы были так же едины, как мы с Отцом". Поэтому, если мы не можем прийти на службу, если нет возможности сделать доброе дело, если мы сами нуждаемся, то хотя бы можем быть объединены в этот момент с другими людьми и можем из своей жизни убрать обиду, вражду и прочее, что нас разделяет. Когда мы соединяемся, слова "Христос посреди нас" становятся жизнью", - заключил священник.

В свою очередь, заместитель управляющего делами Московской Патриархии , епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) отметил, что Пасха, возможно, является самым благословенным периодом для исполнения главной заповеди - о любви к Богу и ближнему.