Синоптик рассказал о погоде в регионах России на Пасху - РИА Новости, 08.04.2026
07:45 08.04.2026 (обновлено: 10:02 08.04.2026)
Синоптик рассказал о погоде в регионах России на Пасху

РИА Новости: на Пасху ожидается теплая погода на Чукотке и Дальнем Востоке

Пасхальные куличи во время освящения
Пасхальные куличи во время освящения . Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Теплая погода с превышением климатической нормы установится в воскресенье на Чукотке, Дальнем Востоке и севере Урала, а в Сибири, Забайкалье и Якутии будет холоднее обычного на три-семь градусов, сообщил РИА Новости синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.
"Теплая погода с температурой выше климатической нормы в воскресенье будет наблюдаться в восточных районах Чукотки: там аномалии положительные, которые будут составлять от шести до восьми градусов. Островная часть России - Камчатка, Курильские острова, Сахалин, сюда же можно отнести прибрежные районы Хабаровского края и Приморский край - тоже будет находиться в теплой воздушной массе, и норма температуры будет превышена на один-четыре градуса", - рассказал агентству Ильин.
Синоптик отметил, что в южных районах Уральского федерального округа установится комфортная температура, близкая к норме, тогда как на севере округа воздух прогреется на три-пять градусов выше климатических значений. В центральной части Европейской России столбики термометров покажут плюс 8-12 градусов, что также соответствует норме.
"В северо-западной части России температура ниже нормы климатической будет лишь в Калининградской области, буквально на один-три градуса. На большей части Северо-западного федерального округа, то есть на северо-западе, Русском Севере, температура воздуха будет близка к норме и на севере будет превышать норму на два-четыре градуса", - уточнил Ильин.
Он добавил, что на юге России, включая Кавказ, Причерноморье и Прикаспий, температура будет близка к норме, и лишь в Астраханской области ожидается превышение климатических значений на три-пять градусов.
"Холодно будет в воскресенье в Сибирском федеральном округе, в Забайкалье и в Якутии. В этих районах температура воздуха не будет дотягивать до нормальных значений от трех до семи градусов", - подчеркнул синоптик.
