Синоптик рассказал о погоде в регионах России на Пасху

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Теплая погода с превышением климатической нормы установится в воскресенье на Чукотке, Дальнем Востоке и севере Урала, а в Сибири, Забайкалье и Якутии будет холоднее обычного на три-семь градусов, сообщил РИА Новости синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.

Синоптик отметил, что в южных районах Уральского федерального округа установится комфортная температура, близкая к норме, тогда как на севере округа воздух прогреется на три-пять градусов выше климатических значений. В центральной части Европейской России столбики термометров покажут плюс 8-12 градусов, что также соответствует норме.

"В северо-западной части России температура ниже нормы климатической будет лишь в Калининградской области , буквально на один-три градуса. На большей части Северо-западного федерального округа, то есть на северо-западе, Русском Севере, температура воздуха будет близка к норме и на севере будет превышать норму на два-четыре градуса", - уточнил Ильин.

Он добавил, что на юге России, включая Кавказ , Причерноморье и Прикаспий, температура будет близка к норме, и лишь в Астраханской области ожидается превышение климатических значений на три-пять градусов.