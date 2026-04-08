Подсчитана стоимость пасхального стола в 2026 году

РИА Новости: стоимость пасхального стола в 2026 году составила 818 рублей

© РИА Новости / Николай Хижняк
Пасхальный кулич с шоколадной глазурью. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средняя стоимость пасхального стола, который включает десяток яиц, кулич и творожную пасху, за год снизилась на 0,8%, до 818 рублей, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Пасхальный стол подешевел на 0,8%. В расчёты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи... Таким образом, стоимость пасхального стола за год в среднем снизилась с 824,5 рубля до 818 рублей", - рассказали в ассоциации.
Там уточнили, что для расчетов стоимости творожной пасхи использовался рецепт, который включал 500 грамм творога, 200 грамм сметаны, 120 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла, 30 грамм сухофруктов и 2 яичных желтка.
Рецепт кулича содержал 70 грамм сливочного масла, 170 миллилитров молока, 350 грамм муки, 200 грамм сахара, 100 грамм сухофруктов и 4 куриных яйца.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.
