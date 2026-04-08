Рейтинг@Mail.ru
Премьер Пакистана заявил о немедленном прекращении огня между США и Ираном - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 08.04.2026
Премьер Пакистана заявил о немедленном прекращении огня между США и Ираном

Премьер Пакистана Шариф заявил о немедленном прекращении огня между США и Ираном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШахбаз Шариф
Шахбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Шахбаз Шариф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о немедленном начале режима прекращения огня на две недели между США и Ираном везде, в том числе в Ливане.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Шарифа и главнокомандующего пакистанскими ВС Асима Мунира за усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке.
"Я счастлив объявить, что Исламская Республика Ирана и США вместе со своими союзниками согласились на немедленное прекращение огня повсеместно. включая Ливан и где-либо, оно вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении Шарифа в соцсети X.
Премьер Пакистана добавил, что приглашает делегации из США и Ирана для проведения переговоров в Исламабаде 10 апреля для того, чтобы обсудить окончательное соглашение, чтобы развеять все споры.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт, что идет обсуждение возможных очных переговоров между США и Ираном, однако окончательного решения пока нет. До этого Равид сообщал, что переговоры США и Ирана могут пройти в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединённые Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов. Утверждается, что в него входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения Ираном урана, а также выводе войск США с Ближнего Востока.
В миреИранСШАПакистанАббас АракчиКаролин ЛевиттДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала