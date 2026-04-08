Министр армии США заявил, что не планирует уходить на фоне сообщений в СМИ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр армии США Дэн Дрисколл не собирается в отставку, несмотря на слухи об этом.
"У меня нет планов уходить с поста министра армии", — заявил он газете The Washington Post.
Как писал в начале апреля журнал Atlantic, после отставки министра юстиции Пэм Бонди администрацию Трампа могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, в том числе Дрисколл, глава ФБР Кэш Патель и министр труда Лори Чавес-Деремер.
The Washington Post отмечает, что у Дрисколла и министра войны Пита Хегсета есть разногласия по многим вопросам, в частности, из-за попыток главы Пентагона помешать повышению некоторых армейских офицеров.
По информации газеты, в Пентагоне планируют реорганизовать систему командования Вооруженными силами, понизив статус нескольких региональных штабов и сократив высший генеральский состав.
