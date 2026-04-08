Объявлены даты вручения премии "Оскар" в 2027 и 2028 годах

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская академия кинематографических искусств и наук и телеканал ABC объявили даты проведения церемоний вручения премии "Оскар" в 2027 и 2028 годах.
Главное мероприятие, проводимое академией кинематографических искусств и наук, последние 26 лет проходило в театре Dolby. Однако срок действия этого соглашения истекает в 2028 году. Ранее издание Variety писало, что с 2029 года кинопремия "Оскар" будет вручаться не в Голливуде, а в деловом квартале Лос-Анджелеса.
