Объявлены даты вручения премии "Оскар" в 2027 и 2028 годах
10:25 08.04.2026
Объявлены даты вручения премии "Оскар" в 2027 и 2028 годах

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская академия кинематографических искусств и наук и телеканал ABC объявили даты проведения церемоний вручения премии "Оскар" в 2027 и 2028 годах.
"Академия кинематографических искусств и наук (США - ред.) и телеканал ABC сегодня объявили, что 99-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье, 14 марта 2027 года, а 100-я - в воскресенье, 5 марта 2028 года", - говорится в заявлении на официальном сайте академии.
Главное мероприятие, проводимое академией кинематографических искусств и наук, последние 26 лет проходило в театре Dolby. Однако срок действия этого соглашения истекает в 2028 году. Ранее издание Variety писало, что с 2029 года кинопремия "Оскар" будет вручаться не в Голливуде, а в деловом квартале Лос-Анджелеса.
