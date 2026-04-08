В ООН назвали удары Израиля по Ливану ужасающими

ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвало удары вооруженных сил Израиля по Ливану "ужасающими" и призвало к их независимому расследованию, заявил в среду официальный представитель ведомства Тамин аль-Китан.

Официальный представитель УВКПЧ ООН добавил, что все старания по достижению деэскалации в Ближневосточном регионе останутся неполными, пока народ Ливана будет продолжать жить в условиях боевых действий, насильственных перемещений и страха перед возможными новыми боевыми действиями.