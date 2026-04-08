В ООН назвали удары Израиля по Ливану ужасающими - РИА Новости, 08.04.2026
23:46 08.04.2026 (обновлено: 23:47 08.04.2026)
ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвало удары вооруженных сил Израиля по Ливану "ужасающими" и призвало к их независимому расследованию, заявил в среду официальный представитель ведомства Тамин аль-Китан.
Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший на юге страны город - Тир. Движение "Хезболлах" в свою очередь не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что сегодняшний масштаб жертв и разрушений в Ливане просто ужасающий. Необходимо провести оперативное и независимое расследование всех предполагаемых нарушений (прав человека – ред.) и привлечь к ответственности виновных в них", - заявил Тамин аль-Китан в видео, опубликованным на странице УВКПЧ ООН в социальной сети Х.
Официальный представитель УВКПЧ ООН добавил, что все старания по достижению деэскалации в Ближневосточном регионе останутся неполными, пока народ Ливана будет продолжать жить в условиях боевых действий, насильственных перемещений и страха перед возможными новыми боевыми действиями.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".
