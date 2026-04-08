Замглавы МИД России и КНР обсудили взаимодействие в ООН

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и помощник министра иностранных дел КНР (в ранге замминистра) Цай Вэй обсудили двустороннее взаимодействие в ООН, а также ряд региональных сюжетов с акцентом на поиск путей дипломатического решения вокруг Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.