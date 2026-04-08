Замглавы МИД России и КНР обсудили взаимодействие в ООН
18:12 08.04.2026
Замглавы МИД России и КНР обсудили взаимодействие в ООН

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Государственные флаги России и Китая
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и помощник министра иностранных дел КНР (в ранге замминистра) Цай Вэй обсудили двустороннее взаимодействие в ООН, а также ряд региональных сюжетов с акцентом на поиск путей дипломатического решения вокруг Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Восьмого апреля в Пекине состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации А.С.Алимова с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики (в ранге заместителя министра) Цай Вэем по проблематике двустороннего взаимодействия России и Китая в ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Уточняется, что в ходе консультаций стороны обсудили также ряд региональных сюжетов с акцентом на поиск путей политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана и взаимодействие России и Китая по данной тематике в СБ ООН.
"Переговоры в очередной раз продемонстрировали высокую степень взаимопонимания и близость позиций наших государств по важнейшим глобальным вопросам, что полностью отвечает духу российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - указали в МИД РФ.
