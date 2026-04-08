В Омске возбудили дело после жалоб на жестокость воспитателей детсада

ОМСК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Омске после жалоб родителей на жестокость воспитателей детсада, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Проверка была организована прокуратурой Советского округа Омска после жалоб родителей воспитанников "Детского сада 283 комбинированного вида", которые стали замечать тревожные изменения в поведении детей. У некоторых на теле были найдены синяки и ссадины. Было установлено, что в 2025 году воспитатели ясельной группы позволяли себе грубое обращение с детьми, применяли непедагогические методы воспитания.
"В настоящее время по представленным прокуратурой материалам возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", ход расследования которого прокуратура поставила на контроль", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, проверка выявила нарушения требований пожарной безопасности, трудового законодательства и случаи незаконного взимания денег с родителей.
