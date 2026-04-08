Ормуз не должен облагаться сборами, заявил министр транспорта Омана

ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Министр транспорта, коммуникаций и информационных технологий султаната Омана Саид аль-Мавали считает, что проход судов через Ормузский пролив не должен облагаться сборами в соответствии с соглашениями морском судоходстве, так как пролив является естественным морским путем.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в исламской республике передавало, что Иран Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив . Позднее в западных СМИ появилась информация, что плата якобы будет взиматься в криптовалюте.

"Позиция султаната Омана четкая по этому вопросу и соответствует подписанным соглашениям. Пролив является естественным международным водным путем, регулируемым международными морскими конвенциями и не подлежит одностороннему контролю", - заявил министр, выступая перед консультативным советом Омана (Совет Шуры), опровергнув информацию, будто Оман будет брать плату за проход через Ормузский пролив.

По его словам, отдельные страны, включая США и Иран, не подписывали соглашений о морском судоходстве, что создает правовой пробел в этом вопросе.

"Переговоры о судьбе Ормузского пролива продолжаются по дипломатическим каналам, и МИД Омана принимает участие в обсуждении", - добавил аль-Мавали.