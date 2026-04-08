Ормуз не должен облагаться сборами, заявил министр транспорта Омана
18:49 08.04.2026 (обновлено: 18:52 08.04.2026)
Ормуз не должен облагаться сборами, заявил министр транспорта Омана

Аль-Мавали: Оман считает неправильным взимать сборы за проход судов через Ормуз

ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Министр транспорта, коммуникаций и информационных технологий султаната Омана Саид аль-Мавали считает, что проход судов через Ормузский пролив не должен облагаться сборами в соответствии с соглашениями морском судоходстве, так как пролив является естественным морским путем.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в исламской республике передавало, что Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Позднее в западных СМИ появилась информация, что плата якобы будет взиматься в криптовалюте.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В США рассказали о допущенной ошибке по отношению к Ирану
Вчера, 16:48
"Позиция султаната Омана четкая по этому вопросу и соответствует подписанным соглашениям. Пролив является естественным международным водным путем, регулируемым международными морскими конвенциями и не подлежит одностороннему контролю", - заявил министр, выступая перед консультативным советом Омана (Совет Шуры), опровергнув информацию, будто Оман будет брать плату за проход через Ормузский пролив.
По его словам, отдельные страны, включая США и Иран, не подписывали соглашений о морском судоходстве, что создает правовой пробел в этом вопросе.
"Переговоры о судьбе Ормузского пролива продолжаются по дипломатическим каналам, и МИД Омана принимает участие в обсуждении", - добавил аль-Мавали.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Россия выступает за свободную морскую навигацию в Ормузе, заявил МИД
Вчера, 17:30
 
