Израиль обстрелял автомобиль итальянских миротворцев в Ливане

РИМ, 8 апр – РИА Новости. Предупредительный огонь армии обороны Израиля повредил автомобиль итальянских миротворцев, участвующих в миссии ООН в Ливане, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
По словам министра, в результате инцидента никто не пострадал, но после него он намерен запросить у посла Израиля информацию о произошедшем и его причинах.
"Миротворцы ООН не должны становиться мишенью для нападений или запугивания любого рода, мы будем непреклонны в этом вопросе", - подчеркнул Таяни.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.