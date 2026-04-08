Рейтинг@Mail.ru
Израиль обстрелял автомобиль итальянских миротворцев в Ливане - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 08.04.2026 (обновлено: 19:15 08.04.2026)
© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильских авиаударов в Бейруте, Ливан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 8 апр – РИА Новости. Предупредительный огонь армии обороны Израиля повредил автомобиль итальянских миротворцев, участвующих в миссии ООН в Ливане, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Итальянский конвой UNIFIL (Временных сил ООН в Ливане - ВСООНЛ), перевозивший персонал в Бейрут для возвращения, был остановлен Армией обороны Израиля: израильские предупредительные выстрелы повредили одну из наших машин", - доложил Таяни в палате депутатов итальянского парламента.
По словам министра, в результате инцидента никто не пострадал, но после него он намерен запросить у посла Израиля информацию о произошедшем и его причинах.
"Миротворцы ООН не должны становиться мишенью для нападений или запугивания любого рода, мы будем непреклонны в этом вопросе", - подчеркнул Таяни.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИзраильЛиванБейрутАнтонио ТаяниООНХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала