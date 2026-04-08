Моор: Тюменская область готовится противостоять весеннему паводку

ТЮМЕНЬ, 8 апр - РИА Новости. Тюменская область активно готовится к весеннему паводку на реках Ишим и Тура, пик подъема воды в которых ожидается в начале мая, сообщил губернатор Александр Моор.
"Активно готовимся к весеннему паводку, пик большой воды ожидаем в начале мая. Пока достаточно оптимистичные прогнозы – уровень воды в реках не должен превысить показатели прошлых лет. Тем не менее существуют риски подтопления территорий в Тюмени и ряде других муниципалитетов в поймах рек Ишим и Тура. Надеемся на лучшее, но учитывая опыт прошлых лет, готовимся к самым неблагоприятным сценариям", - написал Александр Моор в своем канале на платформе Мах.
Моор сообщил, что в муниципалитетах, которые находятся в зоне возможного подтопления, создаются запасы материалов, отрабатываются механизмы оповещения населения об угрозе. При необходимости населению обеспечат безопасную эвакуацию и размещение во временных пунктах. Губернатор подчеркнул, что все мероприятия по подготовке к паводку должны быть выполнены в полном объеме и в намеченные сроки.