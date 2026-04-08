Эксперт оценил влияние перемирия США и Ирана на цены на нефть

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ожидать быстрого снижения цены нефти к 60 долларам за баррель не стоит из-за все еще повышенного спроса на энергоресурсы, считает экономист Игорь Юшков.
"Ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
Эксперт объяснил, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время "раскупорили кубышку" и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов, которые теперь нужно пополнять.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.