Рейтинг@Mail.ru
Цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии США и Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 08.04.2026 (обновлено: 11:48 08.04.2026)
Цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии США и Ирана

Цены на нефть упали на 13-17% после новостей о перемирии между США и Ираном

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть обвалились после сообщений о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 3:04 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 12,6% относительно предыдущего закрытия — до 91,92 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 марта опустился ниже отметки в 92 доллара. Майские фьючерсы на WTI снизились на 16,6% — до 94,1 доллара.
Падают и цены на газ в Европе: по состоянию на 9:15 мск майские фьючерсы по индексу TTF подешевели на 16,8%, составив 529,3 доллара.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала