Цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии США и Ирана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть обвалились после сообщений о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном, следует из данных торгов.

Падают и цены на газ в Европе: по состоянию на 9:15 мск майские фьючерсы по индексу TTF подешевели на 16,8%, составив 529,3 доллара.