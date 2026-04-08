Цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии США и Ирана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть обвалились после сообщений о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном, следует из данных торгов.
Падают и цены на газ в Европе: по состоянию на 9:15 мск майские фьючерсы по индексу TTF подешевели на 16,8%, составив 529,3 доллара.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.