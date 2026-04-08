Цена нефти Brent падает после новостей по ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цена нефти марки Brent снижается на 5,5% на фоне новостей относительно ситуации вокруг Ближнего Востока, следует из данных торгов.
По состоянию на 0.20 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,45% относительно предыдущего закрытия - до 103,31 доллара за баррель.
Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник, США и Иран могут скоро достигнуть прогресса на переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты в настоящее время находятся в разгаре жарких переговоров по Ирану на фоне приближающегося истечения его ультиматума Тегерану.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф во вторник сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.