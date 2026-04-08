Рейтинг@Mail.ru
НАТО обсуждает отправку военно-морской миссии в Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 08.04.2026 (обновлено: 17:09 08.04.2026)
НАТО обсуждает отправку военно-морской миссии в Ормузский пролив, пишут СМИ

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. НАТО обсуждает возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на европейских дипломатов в Брюсселе.
"Для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе НАТО рассматривает возможность отправки в регион военно-морской миссии", - сообщило издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
СМИ узнали, чего Трамп хочет от союзников в Ормузском проливе
18 марта, 10:59
Как заявили источники в альянсе, "есть много аргументов в пользу организации этой миссии как миссии НАТО".
По информации Handelsblatt, переговоры о проведении военно-морской операции всё еще находятся на ранней стадии.
Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намеревается уже в среду встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и попытаться урегулировать спор между партнерами по альянсу по поводу войны с Ираном.
"К преимуществам миссии НАТО относится то, что американцы были бы вовлечены в операцию. В то же время альянс доказал бы США, что он по-прежнему представляет ценность. Одна из идей заключается в том, чтобы сначала запустить миссию как "коалицию желающих", а затем, на саммите НАТО в июле в Анкаре, перевести её в командные структуры альянса", - пишет издание со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Трамп моргнул: Иран еще не победил, но США уже проиграли
Вчера, 09:32
 
В миреСШАОрмузский проливБрюссельМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала