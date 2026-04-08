НАТО обсуждает отправку военно-морской миссии в Ормузский пролив, пишут СМИ

БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. НАТО обсуждает возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщила немецкая газета НАТО обсуждает возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на европейских дипломатов в Брюсселе.

"Для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе НАТО рассматривает возможность отправки в регион военно-морской миссии", - сообщило издание.

Как заявили источники в альянсе, "есть много аргументов в пользу организации этой миссии как миссии НАТО".

По информации Handelsblatt, переговоры о проведении военно-морской операции всё еще находятся на ранней стадии.

"К преимуществам миссии НАТО относится то, что американцы были бы вовлечены в операцию. В то же время альянс доказал бы США, что он по-прежнему представляет ценность. Одна из идей заключается в том, чтобы сначала запустить миссию как "коалицию желающих", а затем, на саммите НАТО в июле в Анкаре , перевести её в командные структуры альянса", - пишет издание со ссылкой на источники.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.