12:00 08.04.2026
Лесть Рютте вряд ли поможет избежать разрыва США с НАТО, пишет Politico

© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лести генсека НАТО Марка Рютте может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить разрыв блока с США, сообщает издание Politico.
Издание со ссылкой на неназванного европейского дипломата 2 апреля написало, что Рютте раздражает союзников направленной на отказ от критики США политикой и своими утверждениями, что в организации нет проблем. Американский президент Дональд Трамп в среду проведет встречу с генеральным секретарем НАТО.
"Президент стал проявлять все большую враждебность по отношению к европейским союзникам, и одной лишь публичной лести Рютте может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить более глубокий и, возможно, непоправимый разрыв", - говорится в публикации издания.
Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он заявлял, что всерьез рассматривает выход из структуры после отказа блока помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер отмечал, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других стран по вопросу контроля США над Гренландией.
В миреСШАИранГренландияМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
