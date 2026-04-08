13:11 08.04.2026
RWB объявила о старте второго открытого набора в "Платформу роста"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) открыла набор брендов в комплексную программу поддержки бизнеса "Платформа роста", сообщила в среду директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.
Заявление прозвучало на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве.
С 8 по 26 апреля предприниматели из более чем 40 регионов могут подать заявку на отбор в акселерационный проект RWB и Агентства стратегических инициатив. Участие предпринимателей в "Платформе роста" позволит им начать и масштабировать бизнес на Wildberries, получая поддержку на каждом этапе, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.
"Первый набор в акселератор мы успешно провели в декабре прошлого года. Из 1000 заявок пригласили в программу 150 сильных, аутентичных брендов из разных регионов и категорий. Среди них производители детской одежды, мебели, товаров для сна и домашнего текстиля, что подчеркивает расширение и усложнение рынка отечественных товаров в рамках проекта. Мы видим, что малому бизнесу порой не хватает только поддержки и эффективных инструментов для того, чтобы кратно и качественно вырасти и выходить на новые рынки", – сказала Полетаева, ее слова приводит пресс-служба RWB.
Она добавила, что все те предприниматели, которые не попали в прошлогодний поток, могут подать заявку повторно.
Кроме сайта проекта, бизнесу также доступна возможность подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ.
Для участия в отборе заявок в программу "Платформа роста" от RWB предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в регионе, подключенном к программе поддержки "Платформа роста", продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.
"Платформа роста" — комплексная программа поддержки предпринимателей, запущенная в декабре 2024 года RWB и Агентством стратегических инициатив. Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России и на территории дружественных стран, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Сегодня к проекту присоединилось уже более 1,2 тысячи брендов из 42 регионов России и предприниматели из Узбекистана.
РИА Новости выступает информационным партнером Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа.
 
