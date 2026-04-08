Небензя назвал МУС инструментом политических манипуляций Запада

ООН, 8 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) дискредитировал себя, превратившись в инструмент политических манипуляций в руках некоторых стран Запада, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Говоря о роли МУС, позвольте отметить, что этот псевдосуд полностью дискредитировал себя, превратившись в инструмент политических манипуляций и давления в руках ряда западных стран", - сказал постпред в ходе заседания Совбеза ООН.
Более того, ангажированность суда уже не вызывает сомнений у многих государств, добавил он.