Мурашко рассказал о процессе производства вакцины от рака

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Биопсия и генетическое исследование проводятся на первом этапе, а позже осуществляются производство и введение вакцины от меланомы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом А.Э. Альмаграви. Министр подробно рассказал о доступных в России передовых методах диагностики и лечения онкологических заболеваний.

"Важно отметить, что вакцина создается индивидуально для каждого пациента. Кроме того, мы создали производство полного цикла: на первом этапе проводятся биопсия и генетическое исследование, после чего осуществляются производство и введение препарата", - сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что применение противоопухолевой лечебной мРНК‑вакцины является особо перспективным направлением в борьбе с онкологическими заболеваниями.