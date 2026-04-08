Названы самые популярные российские мультфильмы
09:45 08.04.2026
Названы самые популярные российские мультфильмы

"Три кота" и "Маша и Медведь" стали самыми популярными мультфильмами

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Анимационные проекты "Три кота" и "Маша и Медведь" стали самыми популярными мультфильмами среди российских зрителей, следует из результатов исследования онлайн-кинотеатр "КИОН", которые есть в распоряжении РИА Новости.
День российской анимации отмечается в стране в среду.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Чебурашка 2" против "Буратино": победа с явным преимуществом
5 января, 19:54
"В топе самых популярных проектов - проверенные временем франшизы: "Три кота" и "Маша и Медведь", а также "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", "Умка на ёлке", "Синий трактор" и "Простоквашино", - говорится в сообщении.
Сразу несколько позиций занимают разные форматы одних и тех же брендов - от сериалов до полнометражных выпусков, что подтверждает устойчивый интерес зрителей к знакомым историям, отметили аналитики.
Однако чаще всего пересматривают "Умку на ёлке", несмотря на то что в общем топе стабильно лидируют "Три кота". При этом в пересмотрах заметны и отдельные проекты, которые не повторяют основной рейтинг, например "Маша и Медведь: Песенки для малышей". Это подтверждает, что анимация работает как контент с высокой пересматриваемостью, особенно для семейной аудитории, подчеркнули в пресс-службе "КИОН".
Кроме того, в онлайн-кинотеатре выяснили, что в среднем пользователь смотрит около двух анимационных тайтлов в год, при этом потребление сосредоточено в вечерние часы: в будние дни пик приходится на 18.00-19.00, а в выходные анимацию активно смотрят на протяжении всего дня - с 9.00 до 20.00.
Отечественный конструктор Чебурашка - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"
26 февраля, 13:10
 
