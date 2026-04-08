Названы самые популярные российские мультфильмы

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Анимационные проекты "Три кота" и "Маша и Медведь" стали самыми популярными мультфильмами среди российских зрителей, следует из результатов исследования онлайн-кинотеатр "КИОН", которые есть в распоряжении РИА Новости.

День российской анимации отмечается в стране в среду.

"В топе самых популярных проектов - проверенные временем франшизы: "Три кота" и "Маша и Медведь", а также "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве", "Умка на ёлке", "Синий трактор" и "Простоквашино", - говорится в сообщении.

Сразу несколько позиций занимают разные форматы одних и тех же брендов - от сериалов до полнометражных выпусков, что подтверждает устойчивый интерес зрителей к знакомым историям, отметили аналитики.

Однако чаще всего пересматривают "Умку на ёлке", несмотря на то что в общем топе стабильно лидируют "Три кота". При этом в пересмотрах заметны и отдельные проекты, которые не повторяют основной рейтинг, например "Маша и Медведь: Песенки для малышей". Это подтверждает, что анимация работает как контент с высокой пересматриваемостью, особенно для семейной аудитории, подчеркнули в пресс-службе "КИОН".