Россия рассчитывает на продолжение доверительного диалога с Вьетнамом

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Москва поздравляет генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама с избранием президентом страны и рассчитывает на продолжение доверительного диалога между двумя державами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.