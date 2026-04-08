Россия рассчитывает на продолжение доверительного диалога с Вьетнамом

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Москва поздравляет генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама с избранием президентом страны и рассчитывает на продолжение доверительного диалога между двумя державами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы от всей души поздравляем товарища То Лама с избранием на пост президента и рассчитываем на продолжение доверительного диалога в целях продвижения российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказала она в ходе брифинга.
