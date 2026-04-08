Россия рассчитывает на продолжение доверительного диалога с Вьетнамом

16:02 08.04.2026
Захарова: Москва рассчитывает на продолжение доверительного диалога с Вьетнамом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Москва поздравляет генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама с избранием президентом страны и рассчитывает на продолжение доверительного диалога между двумя державами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы от всей души поздравляем товарища То Лама с избранием на пост президента и рассчитываем на продолжение доверительного диалога в целях продвижения российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказала она в ходе брифинга.
Ле Минь Хунг - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Ле Минь Хунг избран премьер-министром Вьетнама
7 апреля, 11:31
 
В мире, Москва, Вьетнам, Россия, То Лам, Мария Захарова
 
 
