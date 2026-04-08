Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц Москвы

В Москве такси столкнулось со служебным автомобилем конвоя

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Такси столкнулось со служебным автомобилем конвоя в центре Москвы, пострадали двое конвоируемых граждан, сотрудники полиции проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что во вторник, 7 апреля, на Новолужнецком проезде произошло ДТП с участием двух транспортных средств, одно из которых является служебным автомобилем.

« "Установлено, что водитель, управляя автомобилем такси, осуществляя движение, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении служебным автомобилем конвоя", - сказали в пресс-службе.

Правоохранители уточнили, что в результате аварии двое конвоируемых граждан получили телесные повреждения и доставлялись в больницу.