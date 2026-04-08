10:37 08.04.2026 (обновлено: 11:16 08.04.2026)
В Москве назвали самые популярные имена среди новорожденных

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самыми популярными мужскими именами среди новорожденных в Москве с начала 2026 года стали Михаил, Александр и Лев, а женскими - Анна, София и Мария, сообщила журналистам начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"Популярные имена среди новорожденных на текущий момент не изменились по сравнению с прошлым годом. Так, самыми популярными мужскими именами с начала 2026 года стали Михаил, Александр и Лев, а женскими - Анна, София и Мария", - рассказала Уханева.
Начальник управления пояснила, что также среди новорожденных мальчиков популярны имена Иван, Максим, Марк, Матвей, Роман и Артем.
"Среди новорожденных девочек востребованными являются имена Василиса, Варвара, Ева, Александра, Виктория, Полина, Елизавета", - подчеркнула Уханева.
Динамику наиболее популярных мужских и женских имен можно посмотреть на портале открытых данных правительства Москвы.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ЗАГС назвал самые необычные имена для детей в Москве в 2025 году
21 января, 09:17
 
