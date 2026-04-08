Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Небольшой дождь, порывистый ветер и до плюс семи ожидается в среду в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Днем мы все-таки ожидаем, что осадки будут в виде небольшого дождя. Температура пока остается положительной в Москве, плюс пять - плюс семь, но днем порывы ветра могут достигать уже 12-14 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила при этом, что из-за ветра будет создаваться ощущение, что температура воздуха не выше, чем плюс три градуса.