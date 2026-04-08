Рейтинг@Mail.ru
В Москве снизилось число безработных - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
02:00 08.04.2026
В Москве снизилось число безработных

РИА Новости: число безработных в Москве составило 11,6 тысячи человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в Москве по итогам 2025 года составило 11,6 тысячи человек, годом ранее эта цифра составляла 13,1 тысячи безработных, следует из документа правительства Москвы, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Численность зарегистрированных безработных на 30.12.2024 составляла 13,1 тысячи человек (уровень регистрируемой безработицы - 0,18%), на 30.12.2025 составила 11,6 тысячи человек (уровень регистрируемой безработицы - 0,16%)", - говорится в тексте документа.
При этом отмечается, что на 30 декабря 2025 года на одного безработного в столице приходилось 37 предложений о трудоустройстве.
Хорошие новостиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала