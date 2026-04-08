Мошенники тестируют новую схему обмана от имени медучреждений

Мошенники начали тестировать новую схему обмана от имени медицинских организаций, рассказали эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК "Кросс технолоджис") в беседе с "Лентой.ру"

"Типичная схема выглядит следующим образом: жертва получает письмо со ссылкой на фишинговый ресурс, имитирующий реальный сайт медицинского учреждения, в сообщении ее просят, например, записаться на плановый прием у врача или на прохождение диспансеризации", - говорится в сообщении.

Эксперты указывают, что основной целью является сбор данных для дальнейших атак.

"Так, чаще всего далее схема развивается по стандартному сценарию. Жертва получает звонок с требованием назвать код из SMS, якобы чтобы подтвердить запись к врачу. А после этого получает звонок от "сотрудников правоохранительных органов", которые начинают угрожать из-за предшествующей передачи кода мошенникам", - добавляется в сообщении.