Мошенники тестируют новую схему обмана от имени медучреждений

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мошенники начали тестировать новую схему обмана от имени медицинских организаций, рассказали эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК "Кросс технолоджис") в беседе с "Лентой.ру".
"Типичная схема выглядит следующим образом: жертва получает письмо со ссылкой на фишинговый ресурс, имитирующий реальный сайт медицинского учреждения, в сообщении ее просят, например, записаться на плановый прием у врача или на прохождение диспансеризации", - говорится в сообщении.
Эксперты указывают, что основной целью является сбор данных для дальнейших атак.
"Так, чаще всего далее схема развивается по стандартному сценарию. Жертва получает звонок с требованием назвать код из SMS, якобы чтобы подтвердить запись к врачу. А после этого получает звонок от "сотрудников правоохранительных органов", которые начинают угрожать из-за предшествующей передачи кода мошенникам", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что целевой аудиторией схемы с медорганизациями являются, в первую очередь, люди пожилого возраста, которые чаще посещают больницы, а также особо восприимчивы к теме здоровья. Как рассказали эксперты, первые пробы схемы злоумышленники проводят в небольших городах, чтобы протестировать тактику с меньшими рисками получить огласку.
