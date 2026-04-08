Юрист назвал популярные мошеннические схемы в преддверии Дня космонавтики

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Схемы с продажей поддельных билетов на экскурсии на космодромы, якобы деталей от космических кораблей и метеоритов, а также онлайн-курсов "подготовки космонавтов" наиболее популярны у мошенников в преддверии Дня космонавтики, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
"Одна из самых распространенных схем – продажа поддельных билетов на экскурсии в закрытые космические объекты, такие как космодромы или центры управления полетами. Мошенники создают фальшивые сайты, предлагающие "уникальные туры" с посещением секретных объектов и встречей с космонавтами", - сказал член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России.
Юрист отметил, что популярна в преддверии праздника и другая афера - продажа "космических сувениров" и "уникальных артефактов". Мошенники предлагают купить якобы подлинные детали космических кораблей, метеориты с Луны или Марса, а также "сертифицированные" образцы лунного грунта. Однако в действительности это обычные земные минералы или подделки, выдаваемые за космические артефакты.
"Особенно изощренные аферисты создают поддельные сертификаты подлинности от якобы авторитетных научных организаций", - отметил юрист.
Кроме того, как подчеркнул Курбаков, особое место у аферистов занимают схемы с "образовательными" проектами ко Дню космонавтики - они предлагают платные онлайн-курсы "подготовки космонавтов" с выдачей фальшивых дипломов, а также "научные конференции" с участием якобы ведущих специалистов космической отрасли.