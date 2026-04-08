Лавров рассказал об особом значении Северного морского пути

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Использование Северного морского пути в актуальной международной обстановке будет иметь особое значение, его надежность будет возрастать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что надежность Северного морского пути в глазах мировых компаний, государств, которые занимаются торговлей на международных рынках, будет возрастать.