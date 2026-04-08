Лавров рассказал об особом значении Северного морского пути - РИА Новости, 08.04.2026
11:11 08.04.2026 (обновлено: 12:04 08.04.2026)
Лавров рассказал об особом значении Северного морского пути

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 46-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. 8 апреля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 46-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. 8 апреля 2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Использование Северного морского пути в актуальной международной обстановке будет иметь особое значение, его надежность будет возрастать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В ситуации, которая складывается буквально в последние дни, в последние часы этот вопрос (использования Севморпути - ред.) будет иметь возрастающее значение с точки зрения глобальных транспортных логистических маршрутов", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России.
Он подчеркнул, что надежность Северного морского пути в глазах мировых компаний, государств, которые занимаются торговлей на международных рынках, будет возрастать.
