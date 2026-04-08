Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:50 08.04.2026 (обновлено: 12:51 08.04.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

Бойцы "Центра" уничтожили более 335 боевиков ВСУ, танк Leopard, 3 бронемашины

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожили более 335 военнослужащих ВСУ, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс Raven производства Великобритании, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс Raven производства Великобритании и девять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Там отметили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (нацбатальон "Азов"*, признан террористическим и запрещен в РФ) и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Кут, Кучеров Яр, Водянское, Гришино, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области", - подчеркнули в Минобороны.
*Запрещенная в России террористическая группировка
