МИД России заявил о здравой позиции СБ ООН по ситуации в Персидском заливе

"Благодаря здравой позиции Совета Безопасности ООН, сформированной по настоянию России и Китая, удалось обеспечить необходимые условия для достижения пониманий о прекращении огня и запуске переговорного процесса. Убеждены в том, что они должны распространяться на все локации конфронтации, включая Ливан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам рассмотрения в Совете Безопасности ООН ситуации в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.