18:37 08.04.2026
МИД России заявил о здравой позиции СБ ООН по ситуации в Персидском заливе

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Здравая позиция сформировалась в Совете Безопасности ООН по настоянию России и Китая, удалось обеспечить необходимые условия для достижения пониманий о прекращении огня и запуске переговорного процесса по ситуации в Персидском заливе, заявили в МИД РФ.
"Благодаря здравой позиции Совета Безопасности ООН, сформированной по настоянию России и Китая, удалось обеспечить необходимые условия для достижения пониманий о прекращении огня и запуске переговорного процесса. Убеждены в том, что они должны распространяться на все локации конфронтации, включая Ливан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам рассмотрения в Совете Безопасности ООН ситуации в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Рубио и Рютте обсудили результаты операции против Ирана
