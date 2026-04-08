17:48 08.04.2026 (обновлено: 18:08 08.04.2026)
В МИД заявили о нечистоплотности дискуссий об участии Армении в ОДКБ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дискуссии об участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже просто попахивают нечистоплотностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы знаете, столько спекуляций на этот счет и столько разных оценок в самой Армении, от государственных деятелей Армении, от политических сил Армении, что, честно говоря, мне кажется, что все это попахивает какой-то уже просто нечистоплотностью", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя ситуацию вокруг участия Еревана в ОДКБ.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Пашинян считает, что Армения не вернется к участию в работе ОДКБ
2 апреля, 12:51
 
