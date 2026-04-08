16:10 08.04.2026
МИД обвинил Вильнюс в попытках стереть память о Великой Победе

Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вильнюс пытается стереть память о Великой Победе и роли Красной Армии в освобождении Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков своими действиями по переносу останков советских солдат и офицеров с центральных площадей под предлогом продвижения российских нарративов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вильнюс в авральном режиме пытается стереть народную память о Великой Победе и роли Красной Армии в деле освобождения Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков. Очередным свидетельством подобного подхода служат варварские действия, совершаемые литовскими властями в центре города Шяуляе по переносу останков советских солдат и офицеров центральных площадей и скверов", - сказала она в ходе брифинга.
"Мотив у них стандартный. Как они говорят, могилы героев якобы способствуют продвижению российских нарративов о Великой Отечественной войне" - уточнила Захарова.
По её словам, литовские гробокопатели уже начали осквернение мест упокоения 53 солдат и офицеров Красной Армии, в числе которых три героя Советского Союза, а также советский военачальник генерал-майор Александр Помощников - все они отдали свои жизни за освобождение Прибалтики от "коричневой чумы".
"После войны не добитые националисты, нацисты, так называемые лесные братья, которых теперь героизируют НАТО продолжили десятками тысяч убивать своих же собственных земляков, а их идеологические наследники сейчас завершают начатое - уничтожают память о советских солдатах-освободителях. Организаторы этого кощунственного действия не скрывают, что буквально спешат завершить начатое свое черное дело до 9 Мая", - подчеркнула Захарова.
