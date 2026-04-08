МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вильнюс пытается стереть память о Великой Победе и роли Красной Армии в освобождении Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков своими действиями по переносу останков советских солдат и офицеров с центральных площадей под предлогом продвижения российских нарративов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, литовские гробокопатели уже начали осквернение мест упокоения 53 солдат и офицеров Красной Армии, в числе которых три героя Советского Союза, а также советский военачальник генерал-майор Александр Помощников - все они отдали свои жизни за освобождение Прибалтики от "коричневой чумы".