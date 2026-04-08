В МИД призвали гарантировать неповторение кризисов, как на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва исходит из того, что необходимы гарантии неповторения рукотворных неспровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов, подчеркну, рукотворных, ничем не спровоцированных", - сказала она в ходе брифинга.