В МИД призвали гарантировать неповторение кризисов, как на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва исходит из того, что необходимы гарантии неповторения рукотворных неспровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов, подчеркну, рукотворных, ничем не спровоцированных", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, должны быть обеспечены долгосрочные мир, безопасность в регионе Ближнего Востока.
"Будем по-прежнему активно содействовать достижению этих целей", - подчеркнула Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.